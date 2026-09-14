Рассчитывать на договоренности с Ираном не приходится

«Рассчитывать на консенсусное соглашение с Ираном сегодня, конечно, не стоит.Нефтяным рынкам нужно и дальше полагаться на обходные маршруты (с) министр энергетики США РайтТак сказать резюме к заявлениям о контроле США над Ормузским пролив.