Рассчитывать на договоренности с Ираном не приходится

«Рассчитывать на консенсусное соглашение с Ираном сегодня, конечно, не стоит.Нефтяным рынкам нужно и дальше полагаться на обходные маршруты (с) министр энергетики США РайтТак сказать резюме к заявлениям о контроле США над Ормузским пролив.
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