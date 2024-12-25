Больной мозг ВСУ или Как Запад воюет с воображаемой армией

К третьему году войны стало окончательно понятно, что мы воюем с откровенно больными людьми. Можете как угодно это назвать – скорбные мозгом, с тяжелым поражение мозга глистами, с паразитами мозга, с проказой мозга и так далее.
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