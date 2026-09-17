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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» выиграл 6 матчей с общим счетом 15:2 после разгромного поражения от «Арсенала»

«Манчестер Сити» одержал шестую победу подряд. Команда Энцо Марески разгромила «Норвич» со счетом 5:0 в Кубке английской лиги.

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