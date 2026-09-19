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Царьград

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Туризм-2026: Челябинск вошел в топ регионов по поездкам

Туризм-2026: Челябинск вошел в топ регионов по поездкам

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников обнародовали данные о туристических потоках в России за первые семь месяцев 2026 года.

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