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  • Сергей Кептицин
    В Исландии скоко таджиков?  Скоко там мечетей в Исландии? Просто интересно - живут там как-то без пограничников, кото...Русские притесняю...
  • Валентина
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Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность

Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность

 Чернильница Положить спать незнакомого человека в комнате ребенка надо ещё додуматься.

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Комментарии
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Аудрюс
Ерунда какая-то! Либо родители полные идиоты, либо автор роль Андерсена на себя примеряет...  Скорее второе!
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2 час.
В
Вадим
Фэйк - кричать не могла что ли, рот заткнул или тогда, действительно, обоюдное согласие. Менять политику в отношении мигрантов из этих стран надо кардинально.
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2 час.
Нина Ковалева
Выталкивать из нашего дома - России всех чёрно..пых. От них одни неприятности и тех, кто их сюда согнал, за ними в шею вытолкать!
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48 мин.

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