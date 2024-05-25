Чернильница Положить спать незнакомого человека в комнате ребенка надо ещё додуматься.
Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аудрюс
Ерунда какая-то! Либо родители полные идиоты, либо автор роль Андерсена на себя примеряет... Скорее второе!
Ответить
2 час.
В
Вадим
Фэйк - кричать не могла что ли, рот заткнул или тогда, действительно, обоюдное согласие. Менять политику в отношении мигрантов из этих стран надо кардинально.
Ответить
2 час.
Нина Ковалева
Выталкивать из нашего дома - России всех чёрно..пых. От них одни неприятности и тех, кто их сюда согнал, за ними в шею вытолкать!
Ответить
48 мин.
Свежие комментарии