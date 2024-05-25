Русские постелили мигранту в комнате дочери. Шаурмячник тут же показал свою сущность

Фэйк - кричать не могла что ли, рот заткнул или тогда, действительно, обоюдное согласие. Менять политику в отношении мигрантов из этих стран надо кардинально.

Нина Ковалева

Выталкивать из нашего дома - России всех чёрно..пых. От них одни неприятности и тех, кто их сюда согнал, за ними в шею вытолкать!