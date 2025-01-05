Кирилл Герасименко сыграл в полуфинале Кубка Германии по настольному теннису

В Ной-Ульм прошли матчи «Финала четырех» Кубка Германии по настольному теннису, сообщает Olympic.kz. За титул бились «Либхерр» (Оксенхаузен), «ТТ» (Саарбрюккен), «ТТС» (Бад-Хомбург) и «Вердер» (Бремен), за который выступает казахстанец Кирилл Герасименко.