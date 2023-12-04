МВД информирует об изменениях в порядке предоставления отдельных государственных услуг в сфере миграции

С 1 января 2024 года вступает в силу приказ МВД России № 861 «Об утверждении временных обязательных требований на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области при осуществлении деятельности по оказанию услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и перечня их грубых нарушений», который был подписан 14 ноября 2023 года и прошел государственную регистрацию.