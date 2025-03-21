Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord работали над сюжетным DLC, но в итоге решили от не...

Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord работали над сюжетным DLC, но в итоге решили от него отказатьсяПосле анонса DLC War Sails для Mount & Blade 2: Bannerlord разработчики из TaleWorlds Entertainment рассказали о том, что какое-то время работали над сюжетным DLC, но в конце концов решили от него отказаться.