Трамп хочет сохранить право отменять санкции против России

Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действие.
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