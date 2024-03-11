«Выбрала жить в России, что не нравится Пугачевой и Галкину*», — друг семьи раскрыл скандал Орбакайте с матерью

Долгие месяцы публика ждала какой-то конкретики от Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачёвой, которая постоянно пестрила переездами из одной страны в другую, ездила в гости к матери и её мужу Максиму Галкину*, но при этом не говорила ни слова про политическую тему и про то, что она думает о событиях между странами.