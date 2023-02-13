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Альфа-банк: новые санкции ЕС, в случае их введения, не отразятся на клиентах

Пресс-служба кредитного агентства сообщила РИА Новости, что если ЕС введет новые санкции против Альфа-банка, они не затронут его клиентов, а переводы в долларах и евро были прекращены еще весной.

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