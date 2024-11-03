Украинцам и релокантам из РФ на заметку: Литва закручивает гайки для просителей вида на жительство

Как сообщило литовское издание LRT, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны, с декабря Литва планирует ужесточить требования к подаче заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.
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