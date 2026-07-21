‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России поразила два вражеских судна под Одессой и сухогруз в Николаеве ▪️Ударными «Геранями» поражены два судна типа «балкер», находившиеся в акватории Чёрного моря у порта Одесса.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России поразила два вражеских судна под Одессой и сухогруз в Николаеве ▪️Ударными «Геранями» поражены два судна типа «балкер», находившиеся в акватории Чёрного моря у порта Одесса.
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