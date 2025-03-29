Крым летом: бронирование путевок выросло на 15%, спрос на отдых увеличивается

Туристы активно бронируют летние путевки в Крым, спрос вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Майя Ломидзе из Ассоциации туроператоров России отмечает возможные проблемы с транспортной доступностью.
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