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Олимпиада-2020. Регби-7. 1/4 финала. Новая Зеландия встретится с Канадой, Фиджи против Австралии и другие матчи

Сегодня на Олимпийских играх-2020 в Токио пройдут четвертьфиналы мужского турнира по регби-7. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Регби-7 Мужчины 1/4 финала Новая Зеландия – Канада – 11.

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