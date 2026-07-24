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Суть Событий

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ЕС принял 21-й пакет санкций против России: что в него вошло

ЕС принял 21-й пакет санкций против России: что в него вошло

Совет ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Он предусматривает ограничения против 170 организаций и 48 граждан, в том числе зампреда ЦБ РФ Сергея Белова и главы FIDE Аркадия Дворковича.

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