Постановление О тексте сообщения избирательной комиссии

О тексте сообщения избирательной комиссии Нижегородской области об общих результатах муниципальных выборов, проводившихся 20 сентября 2026 года В соответствии со статьей 18, частью 7 статьи 73 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108‑З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить текст сообщения избирательной комиссии Нижегородской области об общих результатах муниципальных выборов, проводившихся 20 сентября 2026 года (прилагается).
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