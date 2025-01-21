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  • лина любимцева
    Правильно, что закроют япошек в России. НЕЧЕГО ЭТИМ ВРАЖИНАМ ТУТ ДЕЛАТЬ!!Японская хуцпа
  • Владимир Елкин
    Но....сдвиг сегодняшний в отношении воров одобряю! Пора Путину становится Сталиным!Чубайса ждёт угол...
  • Владимир Елкин
    Мечта....мечта! Уже 30 лет мечтаю, чтобы чубайс и подобное дерьмо подохло в мучениях! Но......кто же их тронет, если ...Чубайса ждёт угол...

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