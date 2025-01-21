О первых указах Дональда ТрампаНовый президент США в первый же день на посту подписал целую стопку указов.
День указов
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О первых указах Дональда ТрампаНовый президент США в первый же день на посту подписал целую стопку указов.
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