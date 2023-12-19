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Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 20.12.2023 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 20.12.2023 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 20.12.2023 г. https://svorf-map.

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