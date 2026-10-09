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В Лондоне школьница умерла после коктейля из грязного блендера

В Лондоне школьница умерла после коктейля из грязного блендера

Жительница Лондона, которой было всего 12 лет, выпила молочный коктейль и умерла. Об этом написала The Independent .

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