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Лос-Кабос (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Томичем, Лехечка – с Вонгом, Норри встретится с Даквортом, Шаповалов – с Пачеко Мендесом

Карен Хачанов сыграет с Бернардом Томичем во втором круге в Лос-Кабос. Сетка турнира здесь . Abierto Mexicano Los Cabos Лос-Кабос, Мексика 27 июля – 1 августа 2026 ATP 250 Призовой фонд – 909 790 долларов Открытые корты, хард Второй круг.

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