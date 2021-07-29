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Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет

Борьба с лесными пожарами продолжается на земле и в воздухе. Чтобы не допустить распространение огня МЧС России проводит работы по защите населенных пунктов от перехода ландшафтного пожара.

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