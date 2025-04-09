Китай настоятельно призывает США прекратить распространять клевету, провоцировать конфликты и злонамеренно связывать Китай с проблемой Панамского канала, чтобы оправдать их собственное стремление к контролю над каналом.
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