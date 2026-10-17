Опубликованы кадры аварии гонщика КАМАЗа на бахе «Великая степь»КАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер показала кадры с бортовой камеры на машине Алмаза Ахмедова во время аварии на втором этапе бахи «Великая степь».