«Судьей Московского областного суда постановлен обвинительный приговор в отношении четырех граждан – руководителей и участников вооруженной устойчивой группы (банды), которые признаны виновными в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных статьями 209, 163, 161, 234, 213, 222 УК РФ.
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