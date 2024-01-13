Тимоти Шаламе переезжает в особняк Кайли Дженнер

В то время как скептики пророчат скорое расставание Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, их отношения стремительно развиваются: издание The Sun сообщает, что актер уже начал понемногу перевозить вещи в калифорнийский особняк телезвезды стоимостью 36 млн долларов.
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