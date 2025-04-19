Почему замена плитки стала последней каплей для кремлёвского терпения? INSIDER-T раскрыл детали «Каждая отставка региональных лидеров — часть…Сообщение Бордюры против Собянина: кадровая буря в мэрии Москвы предвещает отставку градоначальника появились сначала на Ежедневные новости.