Стали известны акционеры и их доли в проекте ADNOC В проект вошли Mitsui, bp, Shell и TotalEnergies.
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Стали известны акционеры и их доли в проекте ADNOC В проект вошли Mitsui, bp, Shell и TotalEnergies.
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