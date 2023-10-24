Экс-сотрудница Госдепа США Скиннер заявила о близости третьей мировой войны

По мнению экс-директора отдела планирования политики Государственного департамента США, профессора частного исследовательского Университета Пеппердайна в Калифорнии Кирон Скиннер, мир находится на грани третьей мировой войны.
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