Россияне хотят почитать фанфики по "Евгению Онегину" и "Мастеру и Маргарите"

Большинство — 69% — опрошенных россиян уже читали фанфики, основанные на кино или сериалах. Интерес к литературным интерпретациям также растет: 67% опрошенных уверены, что фанфики расширяют их взгляд на классическое произведение, добавляя новые грани и перспективы.