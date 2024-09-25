Россиянина приговорили к семи годам за оправдание теракта в отношении Владлена Татарского

В Магадане суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя, который призывал расправляться с россиянами и оправдывал теракт в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).
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