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Секрет вечной службы: зажмите 2 кнопки и стиралка сама очистится грязи

Секрет вечной службы: зажмите 2 кнопки и стиралка сама очистится грязи

Секрет вечной службы: зажмите 2 кнопки и стиралка сама очистится грязи Юлия ЧелкановаНовая инновационная функция самоочистки в стиральной машине действительно может значительно упростить жизнь хозяек и хозяев.

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