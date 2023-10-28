TAZ: Зеленский знает о туманности перспектив вступления Украины в Евросоюз

Украинский президент Владимир Зеленский, предлагая активизировать переговоры о вступлении страны в Европейский Союз, знает, насколько эта идея все еще далека от реальности, считает журналист Tageszeitung Барбара Эртель.
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