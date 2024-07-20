Каким будет полнолуние в Козероге 21 июня 2024 года, чем опасен период Оленьей Луны Алёна Юрьева21 июля 2024 года астрологический мир ожидает важное событие — полнолуние в знаке Козерога, также известное как «Оленья Луна».