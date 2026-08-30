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"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик

"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик

Солкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет.

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