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Мужчина на снегоходе проломил стену и влетел в больницу под Красноярском

Мужчина на снегоходе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проломил стену и влетел в больницу, от полученных травм он скончался на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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