Связь с Боярской, причины разрыва с Малкой и Зуевой, роман с Акиньшиной. Что скрывает Данила Козловский

Можно ли оставить сердечные дела за кадром, будучи кумиром миллионов? Данила Козловский скрывал связь с Елизаветой Боярской, не говорил о причинах развода с Уршулой Малкой и не афишировал роман с Оксаной Акиньшиной, но все тайное рано или поздно становится явным.