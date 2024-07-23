В Новоаннинском горела деревянная хозпостройка 🔥🔥🔥 Вчера в 11.50 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре.
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В Новоаннинском горела деревянная хозпостройка 🔥🔥🔥 Вчера в 11.50 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре.