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Установлены еще несколько украинских командиров, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса

Установлены еще несколько украинских командиров, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса

В СК России возбуждены еще 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгения Кураша,  командира 3 парашютно-десантного батальона этой же бригады Эмиля Ишкулова, командира бригадной артиллерийской группы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Нестеренко, начальника артиллерии 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Владимира Капитулы, а также лиц, которые уже являются фигурантами уголовных дел.

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