Пушков: правящий класс Израиля отказывает палестинцам в создании государства

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что в заявлениях правительства Израиля и лидеров оппозиции слышен отказ признать право палестинцев на создание собственного государства.
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