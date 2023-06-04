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Что на самом деле мешает развитию отношений России и Пакистана

Что на самом деле мешает развитию отношений России и Пакистана

«Haqeeqi Azadi! Haqeeqi Azadi!» (подлинная свобода) – скандируют вышедшие на улицы толпы сторонников Имран Хана, бывшего премьер-министра Пакистана, а ныне лидера партии «Движение за справедливость».

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