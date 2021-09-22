Министр обороны Украины рассказал, на что пойдут дополнительные военные расходы

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что выделенные президентом Владимиром Зеленским дополнительные военные расходы в бюджете на 2022 год будут использованы на развитие ракетных вооружений, строительство корветов для ВМС и разработку нового оружия Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что выделенные президентом Владимиром Зеленским дополнительные военные расходы в бюджете на 2022 год будут использованы на развитие ракетных вооружений, строительство корветов для ВМС и разработку нового оружия.