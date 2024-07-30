Историческое здание гимназии Будкевич в Барнауле собрались реставрировать

На реконструкцию из краевого бюджета готовы потратить 134,1 млн рублей В Барнауле собрались реставрировать и приспособить для современного использования историческое здание гимназии Будкевич начала XX века, которое находится на ул.
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