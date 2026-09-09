Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ромы Протасова из Северодвинска

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 2-летнего Ромы Протасова.
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