Как 600 вирусов могут обитать на зубной щетке и душевой лейке, и стоит ли нам их бояться? Ольга ВайленкоСовременный человек привык воспринимать свой дом как крепость безопасности и чистоты, особенно когда речь идет о личной гигиене.