Врач предупредила, что алкоголь может стать триггером обострения болезней кожи

Алкоголь может стать сильнейшим триггером обострения хронических дерматозов и других заболеваний кожи, предупредила в беседе с RT кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.
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