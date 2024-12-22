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Врач предупредила, что алкоголь может стать триггером обострения болезней кожи

Врач предупредила, что алкоголь может стать триггером обострения болезней кожи

Алкоголь может стать сильнейшим триггером обострения хронических дерматозов и других заболеваний кожи, предупредила в беседе с RT кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

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