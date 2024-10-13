И как быть?

Игорь Василевский Мурашко и прочие Голиковы лечатся в Кремлевке. Там, как мне представляется, и сестринский персонал сплошь славянский... Ну, а к инспекционному приезду весь персонал в любой больничке, как мне очень сильно представляется, носит сплошь славянские имена. Начальство не любит видеть результаты того, где оно накомандовало. Это же не ордена получать

Лена Елена Никогда не иду к врачу-бывшему мигранту любой национальности. Иду только к русским, которые к сожалению практикуют исключительно в платных клиниках. Пусть так, но к таджику, узбеку, киргизу и даже креативному казаху на прием не пойду. Такой врач в лучшем случае не вылечит, в худшем-отравит по незнанию предмета или залечит так, что потом не будешь знать, от чего лечиться. Всегда выбираю русского врача и с опытом не менее 10 лет.