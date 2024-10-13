Подписчик в Кузьминках надумал подлечится в поликлинике, но увидев список врачей, как-то резко передумал.
И как быть?
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Игорь Василевский
Мурашко и прочие Голиковы лечатся в Кремлевке. Там, как мне представляется, и сестринский персонал сплошь славянский... Ну, а к инспекционному приезду весь персонал в любой больничке, как мне очень сильно представляется, носит сплошь славянские имена. Начальство не любит видеть результаты того, где оно накомандовало. Это же не ордена получать
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21 час.
Лена Елена
Никогда не иду к врачу-бывшему мигранту любой национальности. Иду только к русским, которые к сожалению практикуют исключительно в платных клиниках. Пусть так, но к таджику, узбеку, киргизу и даже креативному казаху на прием не пойду. Такой врач в лучшем случае не вылечит, в худшем-отравит по незнанию предмета или залечит так, что потом не будешь знать, от чего лечиться. Всегда выбираю русского врача и с опытом не менее 10 лет.
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17 час.
А Кудасов
Голикова под руководством известно кого своей некомпетентностью и глупейшими реформами так искалечила здравоохранение советское, что никакие мурашки это не исправят. Ещё и потому, что до сих пор на самом верху убеждены в том, что в советском союзе могли делать только галоши. И прибегают к позорному, валить свои просчёты на предшественника.
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12 час.
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