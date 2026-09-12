На Украине разворовывали финансовую помощь, отправленную Европой. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в подкасте на YouTube-канале , отметив, что режим президента Владимира Зеленского и дальше наверняка продолжит получать деньги и оружие от европейцев.