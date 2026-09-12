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Аналитик Меркурис: на Украине разворовывается выделяемая Западом финпомощь

Аналитик Меркурис: на Украине разворовывается выделяемая Западом финпомощь

На Украине разворовывали финансовую помощь, отправленную Европой. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в подкасте на YouTube-канале , отметив, что режим президента Владимира Зеленского и дальше наверняка продолжит получать деньги и оружие от европейцев.

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