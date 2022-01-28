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Влахович о трансфере в «Юве»: «Один из самых счастливых дней рождения. Хочу, чтобы клуб гордился мной»

Нападающий Душан Влахович поделился эмоциями после перехода в «Ювентус» из «Фиорентины». «Ювентус олицетворяет собой гордость, традиции, семью.

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