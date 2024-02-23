Новые светофоры, тёплые остановки и камеры «Аргус-пешеход» установят в Караганде

В Караганде принимаются комплексные меры для обеспечения безопасности на дорогах. В этом году в городе установят шесть новых светофоров, дополнительные тёплые остановки и введут в действие камеры «Аргус-пешеход».
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